Министърът на спорта Иван Пешев поздрави волейболисти за световния финал

Министърът на спорта Иван Пешев поздрави националните по волейбол за достигането до финала на световното първенство. В Манила, Филипините, играчите на Джанлоренцо Бленджини победиха 3:1 Чехия и след 55 г. България отново ще спори за златото от мондиал. Съперникът ще е победителят от двойката Италия-Чехия.

"България полетя към финала на световното. Националният отбор има един загубен финал през 1970 г., а сега "лъвовете" имат шанс да напишат нова златна страница и да донесат първа световна титла във витрината на България. Поздравления за отбора, щаба и за федерацията. Благодарим за емоциите и гордостта.