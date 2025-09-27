Министерството на спорта организира масово гледане на историческия волейболен финал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на спорта организира масово гледане на историческия финал във волейбола. След 55 г. България отново ще спори за златото в най-успешния ни колективен спорт.

Утре, неделя, отборът ни, воден от братята Мони и Алекс Николови, излизат в битка за златото на световното. Съперникът ще е някой между европейския първенец Полша или световния такъв Полша.

Заради големия интерес от ММС решават да издигнат огромна видеостена на стадион "Юнак". Входът ще бъде свободен.

Двубоят на България утре е от 13,30 ч.