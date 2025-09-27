3 телевизии излъчват световния финал на България във волейбола

Финалът на световното първенство по волейбол във Филипините ще бъде излъчен и в ефира на NOVA TV, съобщават от телевизията минути след победата на България с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) срещу Чехия. Това ще бъде едва втори финал в историята за родните национали и първи от 55 години насам.

Съперник на България в битката за титлата ще бъде победителят от мача между Италия и Полша, които играха на финала преди три години в Катовице. Полуфиналите бяха излъчвани от MAX Sport и bTV, а NOVA TV ще бъде още една опция за привържениците на волейбола.

"Исторически момент за националния ни отбор по волейбол. След емоционална развръзка на полуфиналния сблъсък с Чехия, българският отбор ще се бори за световната купа. Нова Броудкастинг Груп ще направи съпричастни българските зрители към тази паметна среща в неделя, 28 септември, от 13:30 часа по NOVA. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport", пишат от NOVA.