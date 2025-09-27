Финалът във волейбола ще се излъчва на екран пред община Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пловдив се присъединявам към градовете, в които финалът на световното първенство по волейбол с участието на България ще се излъчва на открито.

"Огромни сте, момчета! България отива на финал! Утре в 13 часа всички ще викаме за вас! В Пловдив финалът е на фонтана пред общината! Организираме голям екран, елате да подкрепим отбора! Студиото започва в 12,30. Българи - юнаци", написа кметът Костадин Димитров.

След днешната си победа над отбора на Чехия, утре българите ще се изправят срещу спечелилия втория полуфинал между актуалния световен шампион Италия и втория от мондиал 2022 - Полша.