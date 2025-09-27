ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още една покана: финалът на Световното първенство ...

Финалът във волейбола ще се излъчва на екран пред община Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1672
Пловдивчани ще подкрепят волейболистите от площада пред общината.

Пловдив се присъединявам към градовете, в които финалът на световното първенство по волейбол с участието на България ще се излъчва на открито.

"Огромни сте, момчета! България отива на финал! Утре в 13 часа  всички ще викаме за вас! В Пловдив  финалът е на фонтана пред общината! Организираме голям екран, елате да подкрепим отбора! Студиото започва в 12,30. Българи - юнаци", написа кметът Костадин Димитров. 

След днешната си победа над отбора на Чехия, утре българите ще се изправят срещу спечелилия втория полуфинал между актуалния световен шампион Италия и втория от мондиал 2022 - Полша.

