Волейболистите пречупиха и футбола! ЦСКА и Стоичков с поздравления

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболните национали успяха да пречупят и футбола, най-надменният спорт в България.

ЦСКА написа в официалните си профили в социалните мрежи:

ЦСКА поздравява българските герои за класирането на големия финал! Сърце, дух и непримиримост – точно така се пише историята.

Цялата армейска общност е зад вас – вярваме, че с тази борбеност и характер ще донесете нова гордост на страната ни.

Напред, България!

Христо Стоичков също не остана безучастен:

Огромни българи! Аз съм от хората, които знаят колко голяма мечта и лична цел е този финал за моя брат Lubo Ganev! Поздрави на Bulgarian Volleyball Federation! Поздрави на целия български волейбол! Донесете ни титлата, лъвове!