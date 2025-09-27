Волейболистите пречупиха и футбола! ЦСКА и Стоичков с поздравления

Волейболните национали успяха да пречупят и футбола, най-надменният спорт в България.
ЦСКА написа в официалните си профили в социалните мрежи:
ЦСКА поздравява българските герои за класирането на големия финал! Сърце, дух и непримиримост – точно така се пише историята.
Цялата армейска общност е зад вас – вярваме, че с тази борбеност и характер ще донесете нова гордост на страната ни.
Напред, България!
Христо Стоичков също не остана безучастен:
Огромни българи! Аз съм от хората, които знаят колко голяма мечта и лична цел е този финал за моя брат Lubo Ganev! Поздрави на Bulgarian Volleyball Federation! Поздрави на целия български волейбол! Донесете ни титлата, лъвове!