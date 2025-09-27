Владо Николов: Горд съм от целия отбор не само от децата си!

Легендата на волейбола ни Владо Николов, който пристигна със съпругата си Мая във Филипините, за да подкрепят от трибуните синовете си Алекс и Мони и останалите момчета от националния отбор, коментира победата над Чехия в полуфинала.

"Горд съм от целия отбор на България, не само от децата си. Горд съм, защото те работиха наистина много здраво, имаха големи мечти. Този финал може би е най-доброто нещо, което можеха да постигнат дотук.

Наистина сме щастливи. Това първенство беше много странно, защото в момента в света има пет отбора, които са по-добри от България. Пет тима, които определено са по-добри от България и това са Италия, Франция, Полша, Бразилия и Япония. И три от тях вече не са тук. Така че когато Бразилия бе елиминирана, ние започнахме да мечтаем.

Имах сравнително успешна кариера и никога не съм имал възможност да играя на финал на Световно първенство. Така че това е много специален момент", заяви бившият капитан на България.