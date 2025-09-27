ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Владо Николов: Горд съм от целия отбор не само от децата си!

Владо Николов поздравява сина си Симеон. Снимка: Startphoto.bg

Легендата на волейбола ни Владо Николов, който пристигна със съпругата си Мая във Филипините, за да подкрепят от трибуните синовете си Алекс и Мони и останалите момчета от националния отбор, коментира победата над Чехия в полуфинала.

"Горд съм от целия отбор на България, не само от децата си. Горд съм, защото те работиха наистина много здраво, имаха големи мечти. Този финал може би е най-доброто нещо, което можеха да постигнат дотук.

Наистина сме щастливи. Това първенство беше много странно, защото в момента в света има пет отбора, които са по-добри от България. Пет тима, които определено са по-добри от България и това са Италия, Франция, Полша, Бразилия и Япония. И три от тях вече не са тук. Така че когато Бразилия бе елиминирана, ние започнахме да мечтаем.

Имах сравнително успешна кариера и никога не съм имал възможност да играя на финал на Световно първенство. Така че това е много специален момент", заяви бившият капитан на България.

Владо Николов поздравява сина си Симеон.

