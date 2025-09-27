ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21380177 www.24chasa.bg

Мони Николов: Играхме слабо, но няма да се оплакваме, че сме на финал

19180
Симеон Николов опитва да спаси топка в мача с Чехия. Снимка: FIVB

Един от асовете на националния отбор по волейбол - Симеон Николов, коментира победата над Чехия, класирала България за финал на световното във Филипините.

"Нямам енергията да изредя всички емоции, които изпитвам, но определено съм щастлив. Хвърлихме много усилия за това и заслужено сме на финал. Мисля, че днес изиграхме най-слабия ни мач на турнира.

Направихме много грешки, дадохме им твърде много свободни разигравания и сервисът ни беше лош, но победата си е победа. Няма да се оплакваме, че сме на финал", каза 18-годишният разпределител.

Симеон Николов опитва да спаси топка в мача с Чехия. Снимка: FIVB

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?