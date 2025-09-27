Мони Николов: Играхме слабо, но няма да се оплакваме, че сме на финал

Един от асовете на националния отбор по волейбол - Симеон Николов, коментира победата над Чехия, класирала България за финал на световното във Филипините.

"Нямам енергията да изредя всички емоции, които изпитвам, но определено съм щастлив. Хвърлихме много усилия за това и заслужено сме на финал. Мисля, че днес изиграхме най-слабия ни мач на турнира.

Направихме много грешки, дадохме им твърде много свободни разигравания и сервисът ни беше лош, но победата си е победа. Няма да се оплакваме, че сме на финал", каза 18-годишният разпределител.