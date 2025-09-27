Футболният "Левски" поздрави волейболистите за световния финал

Футболните ни грандове "Левски" и ЦСКА поздравиха волейболистите от националния отбор на България за класирането за финал на световното първенство във Филипините и им пожелаха успех в битката за титлата.

"ПФК "Левски" поздравява националния отбор на България по волейбол за историческото класиране на финал на Световното първенство - за първи път от 55 години. Постигнатото е пример за дисциплина, характер и вяра, които вдъхновяват цялата страна.

Момчета, благодарим ви за радостта и гордостта, които донесохте на България. Пожелаваме ви късмет във финала - зад вас е цялата "синя" общност и цяла България!", обявиха от "Герена".

Както "24 часа" съобщи, и "червените" поздравиха волейболистите. "ЦСКА поздравява българските герои за класирането на големия финал! Сърце, дух и непримиримост – точно така се пише историята. Цялата армейска общност е зад вас – вярваме, че с тази борбеност и характер ще донесете нова гордост на страната ни. Напред, България!", пишат от ЦСКА.