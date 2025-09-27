Вижте снимки от победата на България над Чехия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националите по волейбол биха 3:1 Чехия в полуфинала на световното във Филипините и ще спорят с шампиона Италия за златото утре. Ето някои кадри от мача на четата на Джанлоренцо Бленджини.

Симеон Николов прави успешна блокада.

Троен блок не дава шанс на чехите.

Мартин Атанасов не може да повярва, че България е на финал.

Отбор и щаб празнуват.

Мартин Атанасов атакува мощно.

Капитанът Алекс Грозданов и братя Николови реват с пълни гърла след точка.

Аспарух Аспарухов се е вдигнал на блок.

Алекс Николов не дава на топката да премине в нашата половина.

Алекс Грозданов се ядосва след неуспешна блокада.

Алекс Николов изразява радостта си. Снимка: FIVB

Мартин Атанасов посреща. Снимка: FIVB

Алекс Грозданов забива. Снимка: FIVB