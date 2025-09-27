Вижте снимки от победата на България над Чехия

Националите по волейбол биха 3:1 Чехия в полуфинала на световното във Филипините и ще спорят с шампиона Италия за златото утре. Ето някои кадри от мача на четата на Джанлоренцо Бленджини.
