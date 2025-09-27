ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21380390 www.24chasa.bg

Вижте снимки от победата на България над Чехия

8480
Юнаците ни ликуват след последната точка срещу Чехия. Снимки: Ройтерс

Националите по волейбол биха 3:1 Чехия в полуфинала на световното във Филипините и ще спорят с шампиона Италия за златото утре. Ето някои кадри от мача на четата на Джанлоренцо Бленджини.

Симеон Николов прави успешна блокада.
Симеон Николов прави успешна блокада.

Троен блок не дава шанс на чехите.
Троен блок не дава шанс на чехите.

Мартин Атанасов не може да повярва, че България е на финал.
Мартин Атанасов не може да повярва, че България е на финал.

Отбор и щаб празнуват.
Отбор и щаб празнуват.

Мартин Атанасов атакува мощно.
Мартин Атанасов атакува мощно.

Капитанът Алекс Грозданов и братя Николови реват с пълни гърла след точка.
Капитанът Алекс Грозданов и братя Николови реват с пълни гърла след точка.

Аспарух Аспарухов се е вдигнал на блок.
Аспарух Аспарухов се е вдигнал на блок.

Алекс Николов не дава на топката да премине в нашата половина.
Алекс Николов не дава на топката да премине в нашата половина.

Алекс Грозданов се ядосва след неуспешна блокада.
Алекс Грозданов се ядосва след неуспешна блокада.

Алекс Николов изразява радостта си. Снимка: FIVB
Алекс Николов изразява радостта си. Снимка: FIVB

Мартин Атанасов посреща. Снимка: FIVB
Мартин Атанасов посреща. Снимка: FIVB

Алекс Грозданов забива. Снимка: FIVB
Алекс Грозданов забива. Снимка: FIVB

Алекс Николов и Дамян Колев опитват да спасят топка. Снимка: FIVB
Алекс Николов и Дамян Колев опитват да спасят топка. Снимка: FIVB

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Юнаците ни ликуват след последната точка срещу Чехия. Снимки: Ройтерс
Симеон Николов прави успешна блокада.
Троен блок не дава шанс на чехите.
Мартин Атанасов не може да повярва, че България е на финал.
Отбор и щаб празнуват.
Мартин Атанасов атакува мощно.
Капитанът Алекс Грозданов и братя Николови реват с пълни гърла след точка.
Аспарух Аспарухов се е вдигнал на блок.
Алекс Николов не дава на топката да премине в нашата половина.
Алекс Грозданов се ядосва след неуспешна блокада.
Алекс Николов изразява радостта си. Снимка: FIVB
Мартин Атанасов посреща. Снимка: FIVB
Алекс Грозданов забива. Снимка: FIVB
Алекс Николов и Дамян Колев опитват да спасят топка. Снимка: FIVB

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?