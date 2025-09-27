ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Българските волейболисти спорят за златото с шампиона Италия, родината на нашия треньор Бленджини

Джанлоренцо Бленджини Снимка: Startphoto.bg

    Българските национали по волейбол ще спорят за златото от световното във Филипините с актуалния първенец на планетата Италия във финала утре.

Във втория полуфинал "адзурите" се наложиха с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23)  пад Полша. Преди това воденият от италианеца Джанлоренцо Бленджини наш държавен тим победи с 3:1 Чехия.

Така той ще излезе срещу родината си утре от 13,30 ч в Манила.

Бленджини води Италия от 2015 до 2021 г. и изведе до олимпийски сребро от Рио де Жанейро 2016, второ място на световната купа в Япония през 2015-а и бронз от европейското същата година в София, като в мача за третото място "адзурите" се наложиха с 3:1 над България.

Джанлоренцо Бленджини

