Геймът, заради който загубихме световната титла по волейбол преди 55 г. в София

За първи път от 55 години България играе финал на световно първенство по волейбол. През 1970 г. ставаме втори на планетата в един от най-незабравимите мачове в историята, завършил за наш ужас в полза на ГДР.

През 1970 г. действа старият правилник, когато трябваше да спечелиш точка след свой сервиз. Иначе подаването минаваше при съперника. И геймовете бяха до 15 пункта или два разлика при 14:14.

България е домакин на световното. От предното в Прага, Нитра, Чешке Будейовице, Ихлава и Пардубице места печелят Чехословакия, Румъния, СССР, ГДР, Япония и Полша. От европейското през 1967 г. визи вземат Унгария, Италия, Югославия, Франция, Израел и Белгия. От Азиатските игри през 1966 г. в Банкок се класират Република Корея, Иран и Индия. Корейците и индийците обаче се отказват и на тяхно място влизат Монголия и КНДР. От шампионата на Северна Америка и Карибите през 1969 г. места печелят Куба и Мексико, но и мексиканците предават визата и на тяхно място влиза САЩ. От първенството на Южна Америка през същата година се класират Бразилия и Венецуела. От Африка визите са за Тунис и Алжир, но заради обтегнатите отношения с България алжирците се отказват и идва Гвинея. Накрая има и европейска квалификация в София, като от нея продължават Финландия и Нидерландия.

Мачовете се играят в София, Ямбол, Хасково и Кърджали, като отборите са разпределени в четири групи от по 6 тима.

България е в състав: Васил Симов, Димитър Златанов, Димитър Каров, Брунко Илиев, Стойчо Крайчев, Димитър Методиев, Цветан Павлов, Стоян Стоев, Лъчезар Стоянов, Александър Тренев, Здравко Симеонов, Кирил Славов. Старши- треньор - Димитър Гигов.

В групата си нашите помитат всички съперници без да загубят гейм. Първо се справяме с Италия 3:0 (6,7,8), след това с Белгия 3:0 (10,8,6), с Иран 3:0 (4,5,3), Югославия 3:0 (11,7,12) и накрая с Израел 3:0 (5,4,8).

По регламент първите два отбора от всяка група играят за класиране от първо до осмо място, като мачът помежду им се брои. Третия и четвъртия отиват за девето - шейстнадесето място и петия и шестия - за седемнадесето до 24-о.

Белгия е втора след нас и също влиза в първата група. Във втората са Югославия и Италия и в третата Израел и Иран.

Втората група е в Ямбол, като Чехословакия и Полша влизат във финалната група за титлата, Унгария и Бразилия са във втората и САЩ и Финландия - в третата.

От Хасково за титлата продължават Япония и Румъния, след това са КНДР и Нидерландия и в третата група - Франция и Венецуела.

И от групата в Кърджали напред продължават ГДР и СССР, във втората група Куба и Монголия, а в третата Тунис и Гвинея.

След това в Хасково местата след 17-о се разпределят Франция, САЩ, Израел, Финландия, Иран, Тунис, Венецуела и Гвинея. В Ямбол КНДР взема деветото място в класирането, следвана от Югославия, Унгария, Бразилия, Куба, Нидерландия, Италия и Монголия.

На 26 септември нашите печелят трудно с 3:2 (-10,-6,13,11,2) над Япония в първия си мач от финалната група. Следва успех над Полша с 3:1 (11,-9,8,0), като точно тези геймове, които губят в тези мачове са фатални.

Следва успех над Чехословакия с 3:1 (12,14,-8,11). На 30 септември идва най-епичния ни двубой, като прегазваме непобедимия тим на СССР с 3:0 (14,13,14). Победаваме Румъния 3:0 (10,13,8), за да дойде 2 октомври и последния ни мач с ГДР. Немците имат една загуба от Япония с 2:3.

Първият гейм немците печелят 15:11. Нашит изравняват след 15:13. В третия обаче сме неузнаваеми и оставаме на седем точки. В четвъртия направо помитаме съперника и го оставяме на 4. В решителната пета част пренасяме инерцията и повеждаме 10:1, след това 13:5. И настъпва сривът, който и до днес никой не може да обясни. Който завършва с блокада на Зигфрид Шнайдер срещу Димитър Златанов и 15:13. ГДР печели първата си и единствена световна титла в историята заради геймовото си съотношение 20:6. Нашето е 20:7. Или просто, ако не бяхме загубили един гейм в мачовете си от финалите, завършвахме наравно. Защото точковото ни съотношение щеше да бъде по-добро.