Тенис героят Александър Василев и звезди от бадминтона откриха зала за падел в София

Финалистът на US Open за юноши Александър Василев, който донесе и впечатляващата победа на България над Финландия за Купа "Дейвис", участва в официалното откриване на най-модерната зала за падел у нас – Падел Клуб София в комплекс "Царско село". Заедно с новия тенис любимец в откриването се включиха още двама представители на ракетните спортове - европейската шампионка отборно и европейска клубна шампионка в бадминтона Мария Мицова и току-що завърналият се с бронзов медал от европейското първенство по еър бадминтон Мирослав Петров. За удоволствие - и собствено, и на всички присъстващи, Александър Василев, Мария Мицова и Мирослав Петров заедно с треньор от клуба заформиха каре и пробваха лично новооткритите кортове.

Алексанъдр Василев играе падел

"Още с влизането се впечатлих колко хубава е залата. Много съм щастлив да присъствам на откриването - тази зала е нещо прекрасно за българския спорт, насърчава хората да спортуват повече. Паделът е прекрасен спорт, аз съм го практикувал в Швеция за забавление. Много ми харесва, разпускам с него. Комплексен и интересен спорт", каза Александър Василев. А след това се върна и към емоциите от победата на мъжкия ни национален отбор по тенис над Финландия в Пловдив и своя паметен дебют за Купа "Дейвис". "Беше трудно, но съм особено щастлив, че успях да взема важната победа в решаващия мач и да спечелим мача, за да зарадваме цяла България. Предстоят ни много големи и трудни мачове другата година, но нашият отбор е силен и много сплотен. Ще дадем всичко за България. Незабравимо е да играеш пред българска публика и да усещаш подкрепата на целия народ. Това е нещо, което не се изпитва всеки ден", каза Василев.

Алексанъдр Василев играе падел

"Паделът много ми харесва. Вече започнах да играя и му се наслаждавам. Като спортист, който буквално е израснал по залите, не съм имала толкова добри условия, колкото се създават в последните години. Лично аз съм страшно благодарна на хора, които създават такива съоръжения за спорт, за да може и моите деца, и следващите поколения да спортуват в по-голям комфорт от този, при който съм растяла аз. Изграждането на такива зали прави България да изглежда на световно ниво", каза Мария Мицова.

Мария Мицова

"Съоръжението е страхотно, атмосферата е супер. Поздравления за домакините за положените усилия и много приятни емоции за всички, които обичат падела", заяви Мирослав Петров.

Мария Мицова на корта за падел

Множество гости - приятели на спорта и любители на падела, присъстваха на откриването на залата в комплекс "Царско село". Те бяха приветствани от две от основните фигури в Падел Клуб София Янош Брогли и Вениамин Нив. А веднага след откриването започна и турнир с участието на 112 двойки.

Залата на Падел Клуб София разполага с 6 панорамни корта от най-високо качество. С испанска настилка – най-хубавата възможна в целия свят. От 8 сутринта до полунощ постоянно се играе, като на ден през кортовете минават над 150 души. Залата е висока 11 метра, а височината е от съществено значение за падела. Спортният комплекс е изграден на 2400 квадратни метра. От Падел Клуб София отчетоха и друг много сериозен актив - че разполагат с най-добрите треньори в страната.

Любослав Пенев беше сред гостите на откриването.

Паделът е един от най-бързо развиващите се спортове в света. Започва своята история в Акапулко (Мексико) през 1969 г., когато Енрике Коркуера модифицира мини тенис корт в двора на къщата си. Той обгражда корта със стени, за да предотврати излизането на топката, като по този начин стените се превръщат в неотделима част от играта. През 1974 г. паделът е въведен в Испания от принц Алфонсо от Хоенхол, който построява два корта в своя хотел "Марбея Клуб". Спортът бързо става сензация.

Днес паделът е вторият най-популярен спорт в Испания след футбола. Към 2024 г., в Испания има около 6 милиона играчи и близо 20 000 корта.

През 2023 г., паделът е включен в програмата на Европейските игри. Международната федерация по падел има за цел паделът да стане олимпийски спорт за Летните олимпийски игри през 2032 г.

Изключително интересен за игра както за начинаещи, така и за напреднали, паделът завладява спортния свят със своята атрактивност и достъпност. А вече завладява и България.