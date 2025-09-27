ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

28 септември

Кевин Пенев втори на земя в Унгария, Георгиева пета на прескок

Валя Николова с братя Пеневи в Унгария

Българската спортна гимнастика отново се изкачи на почетната стълбичка. Кевин Пенев спечели сребърен медал във финала на земя на Световната купа в Сомбатхей (Унгария), след като изигра стабилно съчетанието си, което беше оценено от съдиите с 13.600 точки.

Титлата с 13.900 точки заслужи представителят на Казахстан Дмитрий Патанин, а бронзът остана за израелеца Артьом Долгопят – олимпийски шампион от Токио 2021 и вицешампион от Париж 2024, който този път получи 13.200 точки.

В женската надпревара Валентина Георгиева завърши пета във финала на прескок. Двукратната европейска вицешампионка и пета на Олимпиадата в Париж постигна общо 12.650 точки (13.100 за първи и 12.200 за втори прескок), които не ѝ достигнаха за медал.

Състезанията продължават и утре, когато във финала на прескок при мъжете ще видим опитния Еди Пенев, който влиза с пета по сила оценка от квалификациите.

