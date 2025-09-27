"Атлетико" унищожи "Реал", вкара 5 на "белия балет"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Атлетико" (Мадрид) унищожи "Реал" 5:2 като домакин в голямото столично дерби в седмия кръг на Ла Лига. По този начин тимът на Чоло Симеоне продължава да няма загуба от градския съперник в испанския шампионат от последните два сезона, а освен това нанесе първо поражение на именития си противник от началото на сезона.

"Атлетико" поведе в 14-ата минута благодарение на Робин Льо Норман, който се разписа за 1:0 от трудна позиция.

"Реал" изравни в 25-ата минута чрез Килиан Мбапе. Впоследствие Гюлер изведе гостите напред в 36-ата мин. В края на първата част равенството отново бе възстановено след гол на Александър Сьорлот.

В 50-ата минута Хулиан Алварес отбеляза от дузпа. Аржентинският национал отново бе точен за 4:2 в 64-ата мин.

Гризман оформи крайното 5:2 в четвъртата минута на добавеното време на срещата.