ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мръсните тайни на БГ историята: Как румънската кра...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21381700 www.24chasa.bg

"Атлетико" унищожи "Реал", вкара 5 на "белия балет"

3264
СНИМКА: РОЙТЕРС

"Атлетико" (Мадрид) унищожи "Реал" 5:2 като домакин в голямото столично дерби в седмия кръг на Ла Лига. По този начин тимът на Чоло Симеоне продължава да няма загуба от градския съперник в испанския шампионат от последните два сезона, а освен това нанесе първо поражение на именития си противник от началото на сезона.

"Атлетико" поведе в 14-ата минута благодарение на Робин Льо Норман, който се разписа за 1:0 от трудна позиция.

"Реал" изравни в 25-ата минута чрез Килиан Мбапе. Впоследствие Гюлер изведе гостите напред в 36-ата мин. В края на първата част равенството отново бе възстановено след гол на Александър Сьорлот.

В 50-ата минута Хулиан Алварес отбеляза от дузпа. Аржентинският национал отново бе точен за 4:2 в 64-ата мин.

Гризман оформи крайното 5:2 в четвъртата минута на добавеното време на срещата.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?