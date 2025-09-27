ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мръсните тайни на БГ историята: Как румънската кра...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21381716 www.24chasa.bg

Станимир Стоилов и "Гьозпете" продължават през загуба в Турция

9404
Мъри Стоилов позира с екипа на новия си тим СНИМКА: ФЕЙСБУК

Отборът на Станимир Стоилов "Гьозпете" направи 0:0 при гостуването си на "Еюпспор" в мач от седмия кръг на турската Супер лига.

За тима от Измир цял мач изигра бившият бразилски защитник на ЦСКА 1948 Елитон, който бе сред най-солидните играчи на отбора. За домакините заради контузии принудително напуснаха терена Ялчън Каян и Денис Драгуш.

Тимът на Мъри Стоилов продължава да бъде без загуба от началото на сезона, но вече има четири равенства и три победи. "Гьозтепе" все още е на второ място - на осем точки зад лидера "Галатасарай", но има и мач повече от "Фенербахче" и "Трабзонспор", които могат да го изпреварят в подреждането.

Мъри Стоилов позира с екипа на новия си тим СНИМКА: ФЕЙСБУК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?