В рекордния си мач като треньор в България Илиан Илиев не можа да бие "Септември"

"Черно море" и "Септември" завършиха наравно 1:1 в интригуващ сблъсък от 10-ия кръг на Първа лига, игран на стадион "Тича". Бертран Фурие откри резултата в 24-тата минута, а през второто полувреме Живко Атанасов (58') изравни.

С точката столличани прекъснаха серията си от две поредни загуби и изплуваха от дъното в класирането, като вече заемат 14-ата позиция. Тимът на Илиан Илиев пък се изкачи до четвъртото място в подреждането, но пропусна да запише трета последователна победа, с която щеше да се доближи още повече до върха.

Преди началото на мача Илиан Илиев беше награден по случай своя мач №492 като треньор в елита, с който той излезе еднолично на върха в тази класация, задминавайки Димитър Димитров-Херо, който има 491 двубоя като наставник в най-високото ниво на родния футбол.