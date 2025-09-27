ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мръсните тайни на БГ историята: Как румънската кра...

"Палас" спря серията на "Ливърпул" във Висшата лига

Алисон нямаше какво да направи в 97-ата мин. СНИМКА: РОЙТЕРС

Шампионът на Англия "Ливърпул" допусна първа загуба във Висшата лига - 1:2 от "Кристъл Палас".

Исмаила Сар откри за лондончани още в деветата минута.

Три минути преди края на добавеното време Федерико Киеза изравни за "Ливърпул".

В 97-ата минута Еди Нкетия отблизо разстреля с левия крак Алисон за 2:1 и така "Палас" спря 100-процентовия "Ливърпул" от началото на сезона.

"Манчестър Сити" пък се наложи убедително над "Бърнли" с 5:1. 

В същото време "Челси" падна у дома от "Брайтън" с 1:3. Поражението е второ поред за "сините" от Лондон.

