"Палас" спря серията на "Ливърпул" във Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионът на Англия "Ливърпул" допусна първа загуба във Висшата лига - 1:2 от "Кристъл Палас".

Исмаила Сар откри за лондончани още в деветата минута.

Три минути преди края на добавеното време Федерико Киеза изравни за "Ливърпул".

В 97-ата минута Еди Нкетия отблизо разстреля с левия крак Алисон за 2:1 и така "Палас" спря 100-процентовия "Ливърпул" от началото на сезона.

"Манчестър Сити" пък се наложи убедително над "Бърнли" с 5:1.

В същото време "Челси" падна у дома от "Брайтън" с 1:3. Поражението е второ поред за "сините" от Лондон.