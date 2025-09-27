ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България вече е №1 по блокади на световното

7280
Алекс Грозданов Снимка: Ройтерс

С 4-те си блокади при победата над Чехия с 3:1 в полуфинала на световното по волейбол във Филипините капитанът на България Алекс Грозданов вече е №1 по този показател.

Центърът е на върха в класирането със 17 точково стопирани атаки на противника.

Втори е словенецът Ян Козамерник с 15, но той вече приключи с участието си на мондиала.

Първото място на Грозданов в крайното подреждане е заплашено от третия - италианеца Роберто Русо, който има 14 успешни блока.

С шанс е и четвъртият Мартин Атанасов. Националът ни има 13.

Алекс Грозданов Снимка: Ройтерс

