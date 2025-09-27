"Качествената" селекция на ЦСКА провали и дебюта на Христо Янев

"Ние трансфери на кило няма да правим. Не може да си позволим стари грешки и да привличаме играчи на висока цена със съмнителни качества. Целта е да се вземат правилното количество, но на много високо ниво играчи. Финансирането за много качествена селекция е осигурено. Позициите са определени от старши треньорите", са думит на изпълнителния директор на ЦСКА Радослав Златков при представянето на Душан Керкез като наставник на "червените" на 3 юли.

Три месеца по-късно "качествената" селекция провали и дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА. Дълго проучвания и преследван бек Пастор, който трябваше да реши всички проблеми на поста, направи всичко възможно отборът да не победи отново и да завърши 1:1 с "Локо" (София).

Въпреки, че не показа нищо като игра, ЦСКА успя да поведе в 42-ата минута с изключителен гол на Йоанис Питас. В 77-ата минута дойде времето на качествения Пастор. Първо предостави топката на Спас Делев, след това бе надбяган от 36-годишния футболист и накрая безсилно реши да го изрита в десния крак на аутлинията. Поведение на пълен аматьор, който за първи път се появава на терена. Съдията Красен Георгиев нямаше какво да направи, освен да даде дузпа. И от нея Георги Минчев изравни. Така Пастор спря серията от четири поредни победи на ЦСКА над този съперник.

Реално след изравняването на терена остана само тимът на "Локо" и Фьодор Лапоухов се чудеше дали да пази или да играе в защита. Хаосът бе толкова пълен, че можеше да ти се завие свят.

За малко на терена се разтъпка и Мохамед Брахими, друго качествено попълнение, което според Керкез му бил предложен от селекционерите и той се съгласил да го прилече. Толкова ядоса Христо Янев, че той пусна на негово място Георги Чорбаджийски.

Шефката на парламента Наталия Киселова подкрепи ЦСКА. Тодор Янчев и Стойчо Младенов гледат мача.

Така Янев стана десетият треньор поред в Борисовата градина, който не печели дебюта си. Да подкрепи ЦСКА на стадиона в "Надежда" край вълците според Вили Вуцов бе дошла шефката на парламента Наталия Киселова. Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев пък бе в компанията на гуруто си Стойчо Младенов.