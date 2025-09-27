ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мръсните тайни на БГ историята: Как румънската кра...

Серията на Елизара Янева в Пазарджик спря, пак титла за Лиа Каратанчева

Елизара Янева Снимка: БФТ

Елизара Янева отпадна в полуфиналите на турнира по тенис за жени в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната пловдивчанка отстъпи с 2:6, 4:6 на седмата в схемата Лаура Самсон (Чехия).  Преди този мач Янева постигна осем победни победи при само един загубен сет, като предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг.

Втора поредна титла при двойките на същото място спечели Лиа Каратанчева. На финала по-малката сестра на Сесил и и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под №1, победиха 6:7 (5:7), 6:4, 10-5 Елена Бертя (Румъния) и Даря Лодикова (Русия).

Лиа Каратанчева (вляво) отново е шампионка на двойки в Пазарджик.
Елизара Янева Снимка: БФТ
