България е в серия от 13 загуби срещу Италия преди финала на световното

Днес националният отбор на България при волейболистите за втори път в историята си ще играе финал на световно първенство (през 1970 г. падаме в София от ГДР с 2:3).

Съперник във Филипините на водения от италианеца Джанлоренцо Бленджини наш държавен тим е неговата родина. „Адзурите" са актуални първенци на планетата от мондиал 2022. Те го печелят година след като Бленджини вече не е наставник на Италия. Той я води от 2015-а до 2021-а.

България е в негативна серия от 13 загуби срещу „скуадрата".

Тя стартира в мача за третото място на олимпийските игри в Лондон през 2012-а - 1:3. Преди това в групата нашите се налагат с 3:0 за последна победа на първия ни отбор над „адзурите" (през 2015-а има една втория ни състав с 3:1 на Европейските игри в Баку).

Факсимиле от броя на "24 часа" от 7 август 2012 г., в който е отразена последната победа на България над Италия.

Последният мач между двата отбора е на 11 юни тази година, който е и първи за тима ни през това лято. Отстъпихме с 1:3 в Лигата на нациите.

Сега завършваме кампанията отново с мач срещу Италия, в който залогът обаче е световната титла.

Иначе в периода си начело на „адзурите" Бленджини има 6 победи над България.

Освен тази от 11 юни той има и 0:3 от родината си в Лигата на нациите миналата година като наставник на нашите национали.