Ето кои са волейболистите и треньорите, извели България до финал на световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За втори път в историята на българския волейбол мъжкият национален отбор ще играе във финал на световно първенство.

През 1970 г. в София нашите губят драматично с 2:3 от ГДР, а днес в Манила се изправят срещу абсолютния фаворит и актуален първенец на планетата Италия от 13,30 ч.

С 6-те си победи поред момчетата на италианския ни селекционер Джанлоренцо Бленджини накараха цяла България да говори за волейбол, да се вълнува и да се гордее. Става дума дори за хора, които не са наясно с правилата на най-успешния български колективен спорт.

Кои са момчетата и треньорите в щаба, които донесоха еуфорията?

По ирония на съдбата италианец ще се опита да донесе на България първа световна титла в мач срещу родината си.

Джанлоренцо Бленджини бе селекционер на "адзурите" от 2015 до 2021 г.

Още с назначението си взе сребро от световната купа, а после би България в София за бронз от ЕвроВолей 2015. На следващата година стана олимпийски вицешампион със "скуадрата" в Рио де Жанейро. През 2021 г. извежда Италия до европейската титла. От миналата година е треньор на България. Договорът му е до 2026-а с опция за удължаване до 2028-а.

Асистент на Бленджини е сънародникът му Франческо Кадеду. У нас той направи име с "Дея спорт", печелейки с бургазлии купата на България миналата година.

Помощник в щаба е и легендарният разпределител на националния ни тим Андрей Жеков. Като треньор той стигна до бронзовите медали с "Левски" преди 4 г. Беше и сега отново става асистент на Пламен Константинов в руския "Локомотив" (Новосибирск). Бе в неговия щаб и в държавния ни тим през 2023 г.

За капитана на България Алекс Грозданов (център) сезон 2024/2025 бе най-успешният на клубно ниво. С "Люблин" стана шампион на Полша и спечели евротурнира CEV Challenge Cup.

Несъмнено огромен принос за успешния ход във Филипините имаj братята Алекс (посрещач и диагонал) и Симеон (разпределител) Николови, съответно на 21 и 18 г.

Синовете на легендата Владо Николов са юноши на възродения от него "Левски" и минаха през колежанското първенство на САЩ, за да са сега съответно в италианския "Лубе" и "Локомотив" (Новосибирск).

С "Лонг Бийч" Алекс стана играч №1 на сезона, а брат му подобри това постижение, прибавяйки и титла тази пролет. Тогава пък баткото взе първи трофей с "Лубе" - купата на Италия. С "Левски" Алекс има бронз, а Мони - титла и суперкупа.

Другият основен център Илия Петков направи трансфер в елитния италиански "Гротадзолина". Играл е още във Франция и Полша. У нас стана шампион с "Хебър" и носител на купата с "Добруджа".

Посрещачът Аспарух Аспарухов се завръща за новия сезон в Полша с екипа на "Слепск". Играл е още в Италия и Русия. Излиза в чужбина преди 8 г., когато е на 17.

Мартин Атанасов (посрещач) е най-възрастният в нашия състав - вчера навърши 29 г., и съответно най-опитният. Стартира кариерата си с купа, спечелена с "Добруджа". Играе успешно в Германия, Русия, Франция и Турция, на която е 3 пъти шампион със "Зираат" (Анкара). От новия сезон ще се пробва за първи път в Италия. Облича екипа на "Монца".

Либерото Дамян Колев направи суперсезон с "Левски", в чиято школа израсна, печелейки златен требъл със "сините" - титла, купа и суперкупа.

Георги Татаров (посрещач) е най-често използвана смяна от Бленджини, като даде приноса си за трудния успех с 3:2 над САЩ в четвъртфиналите. Играе за италианския "Гротадзолина", в който пристига Илия Петков. Юноша е на ЦСКА.

Центърът Преслав Петков е юноша на "Левски", с който има титла и суперкупа от сезон 2023/2024. През миналия бе в "Пирин" (Разлог), а от новия ще играе за италианския "Фолгоре Маса" във второто ниво на Ботуша.

Вторият разпределител Стоил Палев (юноша на "Левски") е основен плеймейкър на "синия" тим при златния требъл през последния сезон.

Борис Начев (център) пък отива в елитния италиански "Падуа" от "Черно море".

Диагоналът Венислав Антов на 21 г. вече е двукратен шампион и носител на суперкупата с "Левски", чийто юноша е, има и купа от тази година. Премина във френския "Туркоан".

Руси Желев (посрещач) е юноша на "Берое" и капитан на тима в последните сезони. Подписа с италианския втородивизионен "Мачерата".

17-годишният Димитър Добрев (либеро) е най-младият в нашия състав. Той е част от състава на "Левски", който в последните 2 сезона спечели 5 от 6-те трофея у нас - 2 титли, 2 суперкупи и 1 купа.

Средната възраст на българския тим е най-ниската на световното в Манила - 23,2 г.