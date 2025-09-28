Сребро с вкус на злато! Волейболистите са 2-и в света след 1:3 от Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С представяне, което малцина са си представяли, българските волейболисти си тръгват от световното първенство във Филипините със сребърните медали.

В 19-хилядната зала Mall of Asia в Манила момчетата на италианския ни селекционер Джанлоренцо Бленджини се опитаха да се противопоставят във финала на родината му, която е една от най-големите сили в историята на този спорт, но отстъпи с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25). Така "адзурите" защитиха световната си титла отпреди 3 г.

За България, в чийто състав имаше 10-има дебютанти на световно, а общата му възраст бе най-ниска с 23,2 г., пък това е второ сребро от подобен форум след 1970 г. Имаме и 4 бронзови отличия (1949, 1952, 1986, 2006).

Националите стигнаха до финала след 6 победи поред. Италия, която е актуален първенец на планетата, записа 1 загуба.

Алекс Николов записа 23 точки срещу новия стар световен шампион Италия. Снимка: FIVB

Съперникът взе първия гейм. Той вървеше равностойно без откъсвания в резултата при 14:12 за нас серия от сервиси на Матиа Ботоло донесоха обрат 14:17.

Въпреки опитите за наваксване "адзурите" взеха своето.

Отново Ботоло постави основата за успеха на Италия и във втората част със силен сервис, направил резултата от 5:6 - 5:10. Националите 2 пъти се приближиха до класния съперник, но при 16:18 на сервис застана Юри Романо. След 4-те му аса резултатът стана 16:23 и след това геймът бе затворен от италианците.

Изправени до стената, нашите момчета успяха да се завърнат в мача.

След равностойния старт на третия гейм добра серия от сервис на Мартин Атанасов доведе до резултата от 11:10 до 15:11. До края авансът ни си удвои и така дойде категоричното 25:17.

След 3:3 в оказалата се последна четвърта част Италия направи демонстрация на сила. Първо изостанахме с 3:9. След това Ботоло застана застана на сервис при 10:17 и завърши мача.

Италия като световен шампион прибира премия от 1 млн. долара, а за България тя е 500 000.

Най-резултатен за тима ни отново бе 21-годишният Алекс Николов, който направи невероятно първенство. Той наниза 23 точки и завърши на първото място при реализаторите със 173.

Мартин Атанасов се отчете с 11.

За "адзурите" Романо реализира 22 т., а Ботоло - 19.

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Дамян Колев-либеро

ИТАЛИЯ: Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето, Матиа Ботоло, Роберто Русо, Симоне Анцани, Фабио Балазо-либеро