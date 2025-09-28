Варна е домакин на Нощта на спорта

Над 20 спортни клуба представиха дейността си по време на Спортното селище и Нощта на спорта #BeActiveNight във Варна.

Инициативата, която е част от Европейската седмица на спорта #BeActive, предизвика интереса на стотици варненци и гости на града, които имаха възможност да се докоснат до различни спортове и да

усетят духа на активния и здравословен начин на живот, съобщават от Министерство на младежта и спорта.

Събитието беше официално открито от заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов, който подчерта, че спортът е не само здраве, но и превенция срещу зависимостите.

„Варна е град със силни спортни традиции и се радвам да видя толкова много деца и младежи, които спортуват и се вдъхновяват от нашите шампиони. Благодаря на клубовете, които се включиха в инициативата и показаха, че спортът е път към здраве и успехи", заяви зам.-министър Андонов.

Нощта на спорта предложи богата програма с демонстрации и музикални изпълнения. В събитието се включиха клубове от различни спортове –

академично гребане, акробатичен рокендрол, спортни танци, художествена гимнастика, кикбокс, фехтовка, баскетбол, волейбол, тенис на маса, кану-каяк, спортна стрелба, бодибилдинг и фитнес, вдигане на тежести и много други.

В рамките на събитието доц. Андонов награди 10-те най-изявени млади спортисти на Варна, сред които световните шампионки по художествена

гимнастика при ансамбъл девойки Елена Христова и Красимира Иванова, носителката на Европейската купа по шпагa до 14 години Ива Георгиева, световният шампион по тенис на маса до 13 години Мирослав Шмидт, европейският шампион по кикбокс при кадети в стил К1 Преслав Георгиев, европейският шампион по спортна стрелба за юноши до 18 години Борис Димитров и европейската шампионка по вдигане на

тежести при кадетки Мария Арнаудова.

Посланици на инициативата тази година бяха сабльорката Йоана Илиева, футболистите Даниел Димов и Красимир Зафиров, олимпийският

шампион по бокс Ивайло Маринов, националът по волейбол Мирослав Градинаров и бодибилдърът Максим Раков.

Посетителите имаха възможност да изпробват различни спортни активности, да се срещнат с треньори и състезатели, както и да получат

полезна информация за възможностите за спорт във Варна. Атмосферата беше допълнена от атрактивни сценични изпълнения, които създадоха истински спортен празник за целия град.

Сред официалните гости бяха Илия Коев, зам.-кмет на Община Варна (ресор спорт), Юрджан Ахмед – директор на Общинско предприятие „Спорт – Варна", Галин Димов – президент на БККМТ и член на борда на

европейската централа, както и Кристин Грозданов, зам.-председател на УС на БФ Тенис.

Нощта на спорта #BeActiveNight във Варна е част от Европейската седмица на спорта, която продължава с #BeActiveTour в различни български градове.

#BeActive е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност сред гражданите на ЕС. Национален координатор за България е Министерството на младежта и спорта, а

проектът се финансира по програма „Еразъм+" на Европейския съюз.