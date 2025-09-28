Пловдив е волейбол! Стотици с трикольори гледат финала в центъра на града (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Пловдив е волейбол!", каза кметът Костадин Димитров и със стотици съграждани застана пред градската управа да гледат финала на световното по волейбол, в който участват нашите лъвове.

Половин час преди началото, в което България се изправя срещу Италия, пловдивчани заеха местата на поставените специално за целта столове. Мнозина са с български знамена.

Още вчера, когато стана ясно, че отборът ни е победил Чехия, кметът Костадин Димитров обяви, че ще бъде изнесен голям екран на площад "Стефан Стамболов".

Хората почнаха да прииждат още за студиото преди мача. Там са изявени волейболисти като Каспар Симеонов, женският отбор на "Марица" и мъжете на "Локомотив". На голям екран на площад "Стефан Стамболов" пловдивчани гледат финала по волейбол. Пловдивчани чакат започването на финала. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн