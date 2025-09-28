Алекс Николов и Алекс Грозданов в идеалния отбор на световното в Манила

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама български волейболисти попаднаха в идеалния отбор на световното във Филипините, на което отборът на селекционера Джанлоренцо Бленджини постигна един от най-големите ни успехи със сребърните медали.

Топреализаторът на мондиала Алекс Николов (173 точки в 7-те мача) бе избран за един от двамата най-добри посрещачи. Той е и нападател №1 на шампионата със 154 т.

Алекс Грозданов пък е един от двамата най-добри централни блокировачи.

Капитанът на България е №1 по блокади на световното с 18.

Идеален отбор на световното във Филипините:

Разпределите – Симоне Джанели

Диагонал – Юри Романо

Посрещачи – Александър Николов, Алесандро Микиелето

Централни блокировачи – Алекс Грозданов, Якуб Кохановски

Либеро – Фабио Балазо

Най-полезен играч (MVP) – Алесандро Микиелето

Последният взема премия от 100 000 долара, а за останалите има по 50 000.