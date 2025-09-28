ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21384864 www.24chasa.bg

Алекс Николов и Алекс Грозданов в идеалния отбор на световното в Манила

5256
Алекс Николов и Алекс Грозданов Снимка: Startphoto.bg

Двама български волейболисти попаднаха в идеалния отбор на световното във Филипините, на което отборът на селекционера Джанлоренцо Бленджини постигна един от най-големите ни успехи със сребърните медали.

Топреализаторът на мондиала Алекс Николов (173 точки в 7-те мача) бе избран за един от двамата най-добри посрещачи. Той е и нападател №1 на шампионата със 154 т.

Алекс Грозданов пък е един от двамата най-добри централни блокировачи. 

Капитанът на България е №1 по блокади на световното с 18.

Идеален отбор на световното във Филипините:

Разпределите – Симоне Джанели

Диагонал – Юри Романо

Посрещачи – Александър Николов, Алесандро Микиелето

Централни блокировачи – Алекс Грозданов, Якуб Кохановски

Либеро – Фабио Балазо

Най-полезен играч (MVP) – Алесандро Микиелето

Последният взема премия от 100 000 долара, а за останалите има по 50 000. 

Алекс Николов и Алекс Грозданов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?