Алекс Николов и Алекс Грозданов в идеалния отбор на световното в Манила

Двама български волейболисти попаднаха в идеалния отбор на световното във Филипините, на което отборът на селекционера Джанлоренцо Бленджини постигна един от най-големите ни успехи със сребърните медали.
Топреализаторът на мондиала Алекс Николов (173 точки в 7-те мача) бе избран за един от двамата най-добри посрещачи. Той е и нападател №1 на шампионата със 154 т.
Алекс Грозданов пък е един от двамата най-добри централни блокировачи.
Капитанът на България е №1 по блокади на световното с 18.
Идеален отбор на световното във Филипините:
Разпределите – Симоне Джанели
Диагонал – Юри Романо
Посрещачи – Александър Николов, Алесандро Микиелето
Централни блокировачи – Алекс Грозданов, Якуб Кохановски
Либеро – Фабио Балазо
Най-полезен играч (MVP) – Алесандро Микиелето
Последният взема премия от 100 000 долара, а за останалите има по 50 000.