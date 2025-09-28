Симеон Николов: Италия ни победи заслужено

Италия ни би, защото е по-добрият отбор. Заслужено са първи.
Това каза Симеон Николов след загубата на България от Италия 1:3 на финала на световното по волейбол.
"Трудно ще осъзнаем какво сме постигнали. Да завършиш със загуба никога не е лесно. Скоро съм сигурен, че ще усетим успеха, който сме постигнали. Мисля, че има много какво да градим", каза единият от синовете на Владо Николов в отбора.
Мони добави, че фурорът, който той и съотборниците му постигнаха на мондиала, че помогне много на целия отбор.
За разпределителя предстои време за почивка, след което ще пътува към Русия, където ще играе от новия сезон.