Симеон Николов: Италия ни победи заслужено

Италия ни би, защото е по-добрият отбор. Заслужено са първи.

Това каза Симеон Николов след загубата на България от Италия 1:3 на финала на световното по волейбол.

"Трудно ще осъзнаем какво сме постигнали. Да завършиш със загуба никога не е лесно. Скоро съм сигурен, че ще усетим успеха, който сме постигнали. Мисля, че има много какво да градим", каза единият от синовете на Владо Николов в отбора.

Мони добави, че фурорът, който той и съотборниците му постигнаха на мондиала, че помогне много на целия отбор.

За разпределителя предстои време за почивка, след което ще пътува към Русия, където ще играе от новия сезон.