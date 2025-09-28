ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алекс Николов: Този медал тежи повече от 25 000 индивидуални награди

Алекс Николов Снимка: FIVB

Реализатор №1 на световното по волейбол във Филипините Алекс Николов (173 точки) сподели, че е горд от спечелените сребърни медали от националния.

"Аз съм супер горд, че съм част от този отбор, че съм българин и че завоювахме този медал. Нямам никакви съжаления нито за днес, нито за лятото.

Благодаря на всички, които ни подкрепяха в залата и в цяла България. Разбира се, отборното надделява. Този медал тежи повече отколкото 25 000 индивидуални награди. Благодаря на отбора, благодарение и на тях взех този приз", каза още Николов, който освен реализатор №1 попадна в идеалния отбор като един от двамата най-добри посрещачи.

Алекс Николов Снимка: FIVB

