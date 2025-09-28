ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/21385348 www.24chasa.bg

Капитанът на България: В отбора сме като семейство

1900
Алекс Грозданов забива. Снимка: FIVB

"Абсолютно сме едно семейство в отбора. Казал съм и преди за колектива, който създадохме и имаме до момента. Прекарваме много време заедно. Изслушваме се и се подкрепяме, а наистина това е ключът във всеки един отбор".

Това каза капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов.

Нашите загубиха финала на световното - 1:3 от Италия на световното. За центъра мондиала бе изключителен силен. И Грозданов стана най-добър блокировач.

"Стояхме на страна от медиите по време на първенството и това, което се случва в България. Това е най-голямата награда, че успяхме да зарадваме хората", каза Грозданов.

Алекс Грозданов забива. Снимка: FIVB

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?