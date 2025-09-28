Капитанът на България: В отбора сме като семейство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Абсолютно сме едно семейство в отбора. Казал съм и преди за колектива, който създадохме и имаме до момента. Прекарваме много време заедно. Изслушваме се и се подкрепяме, а наистина това е ключът във всеки един отбор".

Това каза капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов.

Нашите загубиха финала на световното - 1:3 от Италия на световното. За центъра мондиала бе изключителен силен. И Грозданов стана най-добър блокировач.

"Стояхме на страна от медиите по време на първенството и това, което се случва в България. Това е най-голямата награда, че успяхме да зарадваме хората", каза Грозданов.