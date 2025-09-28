Вижте кадри от награждаването на България след финала на световното (Галерия)

България не успя да спечели историческа титла от световното по волейбол. Тимът ни падна 1:3 от Италия във финала на мондиала и така за нас остана среброто.
Ето някои кадри от награждаването на отбора на Джанлоренцо Бленджини.
