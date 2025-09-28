ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте кадри от награждаването на България след финала на световното (Галерия)

Националите по волейбол позират със сребърните медали. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

България не успя да спечели историческа титла от световното по волейбол. Тимът ни падна 1:3 от Италия във финала на мондиала и така за нас остана среброто.

Ето някои кадри от награждаването на отбора на Джанлоренцо Бленджини.

Двама български волейболисти попаднаха в идеалния отбор на първенството - Алекс Николов като посрещач, а Алекс Грозданов - като централен блокировач.
Президентът на федерацията по волейбол Любомир Ганев разговаря с част от играчите на Бленджини.
Алекс Николов е сложил трибагреника на гърба си.
България остана на второ място на световното по волейбол.
България остана на второ място на световното по волейбол.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

