Вижте кадри от награждаването на България след финала на световното (Галерия)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България не успя да спечели историческа титла от световното по волейбол. Тимът ни падна 1:3 от Италия във финала на мондиала и така за нас остана среброто.

Ето някои кадри от награждаването на отбора на Джанлоренцо Бленджини.