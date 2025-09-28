Мартин Атанасов: Италия игра невероятно, но това бе само началото за нас

Много е тежко. Трудно е да се говори след загубен финал. Италианците играха много силен волейбол. Поздравявам всички мои съотборници. Голямо удоволствие е да играя с тях.

Това каза след загубения финал от световното по волейбол Мартин Атанасов. Той и съотборниците му отстъпиха 1:3 от Италия в битката за златото.

С голяма цел сме и всеки има роля в състава. Играем с хъс и воля за България. Удоволствие е да сме на тази голяма сцена и да представяме България. Ние сме семейство и се забавляваме на игрището. Страхотно усещане. Това е само началото на едни много хубави следващи години", добави още Атанасов.