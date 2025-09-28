Зала „Ялта" в Русе бе арена на двудневната волейболна надпревара „За купата на кмета"

Двудневния турнир по волейбол „За купата на кмета" в Русе събра през уикенда женски и мъжки отбори от крайдунавския град и страната. Събитието, което се проведе в зала „Ялта", премина под патронажа на кмета на община Русе и се превърна в празник на спорта и младите таланти.

Пенчо Милков откри надпреварата при мъжете в неделния ден, като поздрави състезателите и техните треньори, и подчерта значението на подобни събития: „Русе е град със спортни традиции и волейболът е част от тази история. Този турнир показва, че имаме енергия, дух и млади хора, които могат да вървят по пътя на успеха. Благодаря на екипа на волейболен клуб „Любо Ганев – Автосвят", че с постоянство и отдаденост изгражда ново поколение състезатели, които ще носят с гордост името на Русе."

Президентът и старши треньор на клуба Сашо Тодоров сподели, че турнирът е важна проверка за формата на състезателите, а домакинството на Русе е доказателство, че тук се прави качествен волейбол. Като негови верни помощници в работата с отбора се открояват помощник-треньорите Христо Кирев и Милена Ботева, които допринасят за подготовката и изграждането на младите играчи.

В първия ден на турнира женските отбори на ВК „Любо Ганев – Автосвят", „Спартак"-Варна и „ДКС Варна" премериха сили, а във втория – мъжките състави на „Любо Ганев – Автосвят", „Русенски университет" и „Хан Аспарух"-Исперих. При жените в събота състезателките на ст. треньора Сашо Тодоров спечелиха първото място, като участието на отбора бе дебют пред русенска публика, воден от капитана Милена Ботева. Второто място зае "Спартак", а третото - "ДКС Варна".

В неделя победители при мъжете станаха състезателите на ВК „Любо Ганев – Автосвят" с две победи, второто място бе за „Русенски университет"", а гостите от "Хан Аспарух"-Исперих заеха третото.

Срещите преминаха в оспорван и спортсменски дух, а награждаването в края на двата дни отличи най-добрите състави и състезатели.