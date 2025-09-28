Любо Ганев: Успехите във волейбола тепърва предстоят

Президентът на Българска федерация волейбол Любомир Ганев е сигурен, че успехите пред националния отбор за мъже предстоят. "Трикольорите" достигнаха до финала на мондиал 2025, където отстъпиха с 1:3 срещу Италия, но оставиха отлични впечатления с играта си през целия турнир във Филипините и достигането до сребърните медали.

"Казахме си, че днес ще спечели този отбор, който бие по-добър сервис. Италианците го показаха. От друга страна, мен малко ме успокоява това, защото ако тези момчета, ако бяха станали световни шампиони още от първата година, догодина с какво трябваше да ги мотивираме. Сигурен съм, че те ще продължат да работят така, както работеха до момента. След две години имаме друго световно първенство, което е много важно, защото дава квоти за класиране на олимпиадата. Ние още не усещаме какво сме направили. На момчетата им желая да са здрави и да играят по същия начин. Ние като федерация сме един отбор - състезатели и щаб. Гледаме в една посока и си помагаме един на друг. Видях какво става в България. Хубавото е, че тези млади момчета могат да съберат толкова хора по площадите и по улиците. Това показва, че спортът винаги е бил обединител и ще продължава да бъде. Искам да пожелая на феновете да ги следват тези деца и да им се радват. Гледах социалните мрежи и всичко беше волейбол. Напълни ми се душата, сърцето. Радващото е, че преживяното от момчетата ще им даде още повече сили, още повече вдъхновение да продължават да го правят, защото виждат, че са близо", заяви Ганев.