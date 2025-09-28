ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21385792 www.24chasa.bg

България посреща шампионите в сърцата на площад "Александър Невски"

5420

Българската федерация по волейбол и Столична община организират първото по рода си посрещане за феновете и всички българи, които искат да празнуват заедно с националния отбор, спечелил сребърните медали от мондиал 2025. Специалното събитие ще се проведе на 30 септември (вторник) от 17,30 часа на площад "Св. Александър Невски".

"Без алкохол, оръжия и пиротехника, а на място ще има строги мерки за сигурност. Ползвайте метрото и буферните паркинги, за да избегнем задръствания и инциденти. Медиите ще бъдат допускани с прес карти в специално изградена зона с възможност за интервюта с отбора, треньорския щаб и представители на федерацията. Елате да покажем, че България е зад своите момчета винаги. Ще има сцена, музика, награди и специални моменти с нашите герои. Водещи ще бъдат Найден Тодоров и Атанас Стоянов (Наско)", се казва в съобщението на организаторите.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?