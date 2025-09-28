ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

И Еди Пенев с медал от световната купа по спортна гимнастика

След като вчера Кевин Пенев завоюва среброто във финала на земя, днес брат му Еди се окичи с бронз в изпълненията на прескок.

Националът ни се качи на третото стъпало на почетната стълбичка, след като получи оценка от 13.750 точки (14.000 за първи прескок и 13.500 за втори).

Шампион с резултат от 13.850 точки (14.300 за първи прескок и 13.400 за втори, плюс бонус от една десета) стана представителят на Кипър Неофитус Кирияку.

Същевременно Валентина Георгиева, която завърши на пето място във финала на прескок в Сомбатхей, беше наградена за второто си място в генералното класиране на този уред за сезона.

