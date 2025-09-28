Камен Донев: Дощя ми се да имам самолет, да хвръкна до Манила

„Дощя ми се да имам самолет, да хвръкна до Манила. Паля го, взимам приятели и отивам. Ще извикам Том Круз да пилотира, има кой да извикам". Това заяви актьорът и режисьор Камен Донев в предаването „120 минути" по Би Ти Ви.

„Това е велико нещо, велико преживяване, като постижение е нещо невероятно. Щастлив съм, че преживях това, защото е истинско. Добре, че са тези спортисти, да вземем кислород".

Донев коментира и жеста на Симоне Анцани към българското либеро Дамян Колев, който го утешаваше след загубата през мрежата.

„Това е човещината, големите сърца, големите спортисти, големите хора. Когато милиони хора се докосват до нещо, което ги превръща в щастливци заедно, прави ги да светят ярко", каза още Камен Донев.

„Моментната стойност е много голяма, надявам се да е дълготрайна и да донесе до нови такива неща. Те в момента вдъхновяват – не само спортисти, а всички", каза още актьорът.

„Виждаме как няма нищо случайно. Това е труд, работа, възпитание, подготовка, дисциплина. Няма загадка и сензация в това. Колективът е нещо много важно, виждаме сензация на спортния дух, който взима огромен връх. Това заедно да го направят, това е велика работа. Поклон пред родителите, треньорите, федерацията", коментира още Донев.

По думите оттук насетне момчетата имат много отговорности, а пътят им предстои да става все по-стръмен и интересен.

„Много хора бъркат смирение с примирение. Духът на човека е това, което прави чудесата. Има много примери, в които виждаме постижения на духа, които изумяват и винаги ще изумяват", каза още актьорът.