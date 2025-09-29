ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Седемте ключа към успеха

Ямал се върна и "Барса" изпревари "Реал"

Нападателят на "Барселона" Ламин Ямал вкарва във вратата на "Реал Сосиедад", но гола бе отменен заради засада. Снимка: Ройтерс

"Барселона" постигна четвърта поредна победа в Ла Лига, след като спечели домакинството си срещу "Реал Сосиедад" с 2:1 в мач от седмия кръг. Каталунският гранд се изкачи на върха във временното класиране, измествайки досегашния лидер "Реал", като събра 19 точки - с една повече от мадридчани.

В игра за домакините се завърна Ламин Ямал, който лекуваше контузия. Ямал влезе на терена в 58-ата минута и само една по-късно асистира на Роберт Левандовски за победния гол. Алваро Одриосола даде преднина на гостите в 31-ата минута. Жюл Кунде изравни с глава 2 минути преди почивката.

Голям мач направи вратарят на "Реал Сосиедад" Алекс Ремиро. Каталунците отправиах 22 удара към вратата, 12 от които в очертанията. 

В 84-ата мин Такефуса Кубо от гостите удари греда, а секунди по-късно и Левандовски направи същото.

