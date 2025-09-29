"Лудогорец" вкара три гола на 10 от "Монтана"

"Лудогорец" победи 3:0 "Монтана" в Разград и се върна на второто място в класирането на Първа лига. Ивайло Чочев през първото полувреме и Оливие Вердон и Бърнард Текпетей след почивката вкараха попаденията за домакините. "Монтана" игра цяла втора част с човек по-малко, след като Ваджеба Сакор бе изгонен от терена за втори жълт картон в секунди перди почивката.

В 28-ата мин при корнер Ивало Чочев с глава вкара топката в мрежата за 1:0. Претенциите на гостите бяха, че топката не е напуснала с целия си обем терена и не е трябвало да се отсъжда ъглов удар.

В края на първата част гостите останаха с десет души заради втори жълт картон на Ваджеба Сакор, който настъпи без топка Чочев.

В 53-ата мин Оливие Вердон вкара отблизо с мощен удар за 2:0. Десетина минути след това Бърнард Текпетей получи пас от резервата Петър Станич, спря топката на гърди, обърна се и вкара в левия ъгъл на вратата на Марсио Роса.