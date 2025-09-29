ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десподов с втори гол за ПАОК за сезона

Кирил Десподов Снимка: x.com/paok_fc

Кирил Десподов се разписа от дузпа за ПАОК при равенството 3:3 като гост на "Астерас" от петия кръг на гръцкото първенство.

Последният гол на българския национал за ПАОК бе на 25 август, когато влезе след почивката и отбеляза победния гол за 1:0 срещу АЕЛ (Лариса) в първия кръг на гръцката Суперлига. Бившият нападател на "Лудогорец" изравни за 1:1 от бялата точка в 21-ата мин.

20 минути преди края роденият в Кресна футболист бе заменен от Лука Иванушец и след това домакините изравниха за крайното 3:3.

Кирил Десподов Снимка: x.com/paok_fc
