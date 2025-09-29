Андрей Жеков с медал от световно и 19 г. по-късно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След 19 г. България отново спечели медал от световно първенство по волейбол за мъже.

Във Филипините воденият от италианския селекционер наш тим стигна до сребърните отличия. Така бе сложен край на 19-годишна суша (за медал от световно, тъй като през 2009-а имаме трето място на европейско). В Япония през 2006-а стигнахме до третото място.

В щаба на Бленджини асистент е легендарният разпределител на националния отбор Андрей Жеков. Така той взема медал и от двете последни световни, на които България е стигала до такива.

През 2006-а Жеков бе титулярният плеймейкър във формацията на селекционера Мартин Стоев.

