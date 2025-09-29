ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Седемте ключа към успеха

Андрей Жеков с медал от световно и 19 г. по-късно

Андрей Жеков Снимка: Startphoto.bg

След 19 г. България отново спечели медал от световно първенство по волейбол за мъже.

Във Филипините воденият от италианския селекционер наш тим стигна до сребърните отличия. Така бе сложен край на 19-годишна суша (за медал от световно, тъй като през 2009-а имаме трето място на европейско). В Япония през 2006-а стигнахме до третото място.

В щаба на Бленджини асистент е легендарният разпределител на националния отбор Андрей Жеков. Така той взема медал и от двете последни световни, на които България е стигала до такива.

През 2006-а Жеков бе титулярният плеймейкър във формацията на селекционера Мартин Стоев.

Андрей Жеков

