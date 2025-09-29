ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

11 отразени геймбола и 40:38 бяха ракетата носител за българското сребро в Манила

2732
Алекс Николов успява да преодолее опита за блокада на звездата на Германия Георг Грозер. След мача той обяви, че при спечелване на първия гейм бундестимът сигурно е щял да стигне и до краен успех. СНИМКА: FIVB

Световното първенство за волейболисти във Филипините приключи за България по начин, за който едва ли някой си е мечтал.

Момчетата на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини нанизаха 6 победи и след загуба от Италия във финала се окичиха със сребърните медали.

България за втори път е вицешампион на планетата след 1970 г., а има и 4 бронза (1949, 1952, 1986, 2006).

Едва ли някой обаче се сеща за първия мач от световното в Манила и по-конкретно за първия гейм.

А той, погледнато от няколко аспекта, създаде основата, за да стигне държавният ни тим толкова далече.

С кански усилия и проява на завидно за средната възраст на отбора ни (23,2 години) хладнокръвие нашите волейболисти измъкнаха успеха с 40:38. Това е изравнен рекорд за най-резултатен гейм на световно.

Националите отразиха цели 11 геймбола на противника, за да потеглят положително на първенството. Категорично при обратна развръзка можеше да има много проблеми.

Със сигурност този сценарий може да бъде определен като ракета носител за четата на Бленджини.

