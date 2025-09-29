ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дуо бранители от ЦСКА под въпрос за "Лудогорец"

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21388264 www.24chasa.bg

Десет от "Милан" се справиха с шампиона "Наполи"

1552
Лука Модрич Снимка: "Милан"

"Милан" удържа 2:1 над Наполи на "Сан Сиро" с десет души и оглави класирането в серия "А" по голова разлика. В таблицата "Милан", "Наполи" и "Рома" имат по 12 точки. "Ювентус" е с една точка назад след 1:1 с "Аталанта" в събота.

Домакините от Милано поведеа в третата минута, след като Пулишич центира към Салемакерс, който засече топката във вратата на Алекс Мерет.

14 минути преди почивката домакините стигнаха до втори гол чрез Пулишич, който вече има 4 гола в пет мача от първенството, като също така отбеляза и в два за купата на Италия.

Первис Еступинан фаулира Джовани Ди Лоренцо, което доведе до дузпа и червен картон за защитника на Милан. Кевин Де Бройне реализира и намали резултата в 60-ата минута.

Лука Модрич Снимка: "Милан"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?