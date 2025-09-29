Десет от "Милан" се справиха с шампиона "Наполи"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Милан" удържа 2:1 над Наполи на "Сан Сиро" с десет души и оглави класирането в серия "А" по голова разлика. В таблицата "Милан", "Наполи" и "Рома" имат по 12 точки. "Ювентус" е с една точка назад след 1:1 с "Аталанта" в събота.

Домакините от Милано поведеа в третата минута, след като Пулишич центира към Салемакерс, който засече топката във вратата на Алекс Мерет.

14 минути преди почивката домакините стигнаха до втори гол чрез Пулишич, който вече има 4 гола в пет мача от първенството, като също така отбеляза и в два за купата на Италия.

Pervис Eступинан фаулира Джовани Ди Лоренцо, което доведе до дузпа и червен картон за защитника на Милан. Наполи реализира и намали резултата в 60-ата минута.