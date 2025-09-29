ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дуо бранители от ЦСКА под въпрос за "Лудогорец"

ФИФА иска да забрани "добавката" при изпълнение на дузпа

Светослав Вуцов спасява първата дузпа. Снимка: Start-photo

ФИФА)възнамерява да промени правилата относно дузпите, съобщава Bild. Гол няма да бъде зачитан, ако футболист прати топката във вратата, след като тя е била избита от вратаря. Ако стражът спаси удара, ще бъде отсъден аут. Какво ще се случва, ако топката срещне гредата, все още не е изяснено.

Новото правило може да влезе в сила през новия сезон 2026/27. Първо обаче то трябва да бъде одобрено от Международния борд на футболните асоциации (IFAB).

Според Bild организацията вече е отхвърлила предложеното правило след предварителни консултации с клубове и асоциации.

