ФИФА иска да забрани "добавката" при изпълнение на дузпа

ФИФА)възнамерява да промени правилата относно дузпите, съобщава Bild. Гол няма да бъде зачитан, ако футболист прати топката във вратата, след като тя е била избита от вратаря. Ако стражът спаси удара, ще бъде отсъден аут. Какво ще се случва, ако топката срещне гредата, все още не е изяснено.

Новото правило може да влезе в сила през новия сезон 2026/27. Първо обаче то трябва да бъде одобрено от Международния борд на футболните асоциации (IFAB).

Според Bild организацията вече е отхвърлила предложеното правило след предварителни консултации с клубове и асоциации.