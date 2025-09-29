ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" няма да пипа треньора

1472
Рубен Аморим. Снимка: Х/Спортинг

Въпреки загубата на "Манчестър Юнайтед" с 3:1 от "Брентфорд" в 6-ия кръг на Висшата лига, клубът все още изразява доверие в старши треньора Рубен Аморим, съобщава Би Би Си.

Съсобственикът на отбора Джим Ратклиф смята, че работата на португалеца трябва да бъде оценена след цял сезон, подчертавайки, че клубът е доволен от посоката, в която той се движи.

Представители на "Манчестър Юнайтед" също отрекоха слуховете за търсене на нов мениджър, като подчертаха, че въпросът за смяна на старши треньора в момента не се разглежда.

Под ръководството на Аморим, отборът е събрал 34 точки в 33 мача от Висшата лига и все още не е спечелил два мача подред.

