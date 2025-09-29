Чакат Джеки Чан на мача "Кайрат" - "Реал". Бизнесмен обеща по една кола на домакините, ако бият

"Кайрат" (Алмаати) посреща "Реал" в исторически мач от Шампионската лига утре. Преди мача на футболистите на домакиините бе обещан по един нов автомобил, ако успеят да победят именития си съперник.

"Като патриот на републиката, в навечерието на рождения си ден обещавам, че ако отборът спечели, всеки, който е играл, ще получи кола. Алмати е столицата на света, а Кайрат е шампион!", каза местен бизнесмен, който преди време подари 100 апартамента на своите служители в компанията.

Mundo Deportivo публикува статия, озаглавена "Реал" се завръща в Азия, която покори с Дейвид Бекъм през 2003 г. Изданието отбелязва, че мачът ще се проведе само на 300 километра от китайската граница и ще бъде историческо събитие за казахстанския футбол.

Вестникът припомня, че Казахстан се присъедини към УЕФА през 2002 г., което позволи на Шампионската лига да дебютира в Азия през 2015 г. с "Астана", където треньор бе Мъри Стоилов. Сега е ред на "Кайрат", след като успя да преодолее "Селтик" и да достигне до основната схема на турнира.

Изданието съобщава, че хиляди китайски фенове се събират в Алмати, а сред зрителите може да е и известният актьор Джеки Чан, който е на посещение в Казахстан.

Вестник AS описва пристигането на мадридския отбор в Казахстан като "истинска суматоха". Самолетът е кацнал в Алмати в полунощ и до 1,20 ч. сутринта над триста души поздравявали отбора пред хотела.



