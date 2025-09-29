И Бернардо Силва иска в Саудитска Арабия

Бернардо Силва може да се присъедини към клуб от Саудитска Арабия следващото лято, съобщава Talksport. Португалският халф на "Манчестър Сити" вече няколко пъти е свързван с напускане.
31-годишният футболист, обмисля трансфер в Саудитска Арабия, след като договорът му изтече следващото лято. Предложенията от Европа не липсват, но финансовите условия са далеч по-малки.
През миналия сезон Силва отбеляза шест гола и направи пет асистенции в 52 мача. Договорът му със "Сити" е до 30 юни 2026 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 38 милиона евро.