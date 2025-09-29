Треньорът на "Левски": Срещу "Локо" играхме зле

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че тимът му вече е направил анализ и е наясно къде е сбъркал в мача с „Локомотив" (Пловдив).

„Отиваме отново в Пловдив, но ни чака различен мач срещу различен противник. Отиваме след мач, който за съжаление не успяхме да спечелим. Времето за възстановяване не може да бъде оправдание за нас. Трябва да сме готови и да отидем в отлична кондиция за мача. Изправяме се срещу отбор, чиито точков актив не отразя потенциала им. Всичко може би се дължи на треньорската рокада, на временните решения, които са при тях. Нашият фокус е върху това какво ще представлява нашият отбор в този мач. Ще се опитаме да анализираме по позитивен начин това, което успя да ни ядоса в последната среща", започна Веласкес.

„На първо място трябва да изхождаме от това, че става въпрос за една футболна среща. Тя може да завърши по всякакъв начин. Мисля, че загубата повече се дължи на това как играхме ние, а не как игра противникът. Не стояхме добре в мача от първата до последната минута, това е истината. По никакъв начин не направихме добър мач. За мен резултатът не отразява това, което се случи. Може би равенството щеше да е заслужено, защото и съперникът не беше блестящ. Добре видях отбора в първата тренировка след мача. Мисля, че са разбрали къде са сбъркали, а вече идва и друга среща. Истина е, че това, което правеше добре техният отбор е да затвори пространствата. Ние направихме обратното – не знаехме къде да застанем и как да отговорим на това. Разбира се, това, което ни липсваше е да сме по-активни в играта за първа и втора топка. Не играхме добре, но окей, това е футболът. Трябва да се поучим от грешките и да се подобрим. Трябва да се фокусираме върху следващия мач с желание и мотивация и цялата позитивна енергия да го спечелим", продължи още треньорът.

„В крайна сметка става дума за спорт, в който се случва да сбъркаш понякога. Това е игра на грешки, която се случва във всеки отбор. Когато мачовете не приключват по добър начин отговорник е треньорът, а не играчите, които са допуснали грешки. Харесва ми винаги да поемам отговорност и да оставам емоционално в баланс и да анализирам обективно това, което се случва. Не можем от един мач да си правим изводи. Майкон онзи ден вкара страхотен гол и едва ли не е станал Пеле, след което прави грешка и е трагичен. Вуцов ни спасява и играе прекрасно, след което прави грешка и вече е слаб вратар. Не бива да се правят такива изводи. Трябва да подхождам балансирано към анализа. Нямам никакъв проблем да призная това, което е очевидно. В последния мач играхме зле, както се случва при много отбори в целия свят. Оттук-насетне всичко трябва да погледнем по нормален и обективен начин. В края на мача много ме хвана яд заради трибуните и хората, които бяха пътували, за да ни подкрепят. Това е нещо, което трябва да ни накара да бъдем отговорни, да повишим нивата на отговорност и да подходим отговорно за следващия мач. Разбира се трябва да изхождаме по нормален начин. Не може след един добър мач да вдигаме отбора в облаците, а след следващия да го сриваме. Трябва да мислим позитивно за бъдещето. Винаги се случва да има позитивни и негативни моменти", каза още Веласкес.

„Фабиен няма да може да играе заради мускулно разтежение. Ще загуби няколко дни. За „Ботев" и „Берое" няма да можем да разчитаме на него. Всички останали са на разположение. Разбира се оттук-насетне ще анализираме това, което се случи, и ще заложим на най-добрите 11, които считаме, че ще се справят в мача. Със сигурност ще има промени, защото сме в цикъл от три мача за няколко дни. Това е реалността – мач след 3 дни. Би било грешка ако винаги очакваме да бием с 5:0. Винаги трябва да сме взискателни, професионалисти, винаги търсим най-добрата наша версия, винаги гледаме да сме на разположение да зарадваме нашите привърженици. Имаме мислене на победители, манталитет на победител е как реагираш в ситуацията и когато печелиш, и когато губиш. Не играят обаче роботи, а човешки същества. Това, което ви гарантирам, че винаги ще опитаме да играем по най-добрия начин", завърши Веласкес.