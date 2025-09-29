Италиански вестник: България се завръща на световния волейболен връх с двама синове на легенда

Италианският вестник „La Gazzetta dello Sport" избухна с хвалебствен материал за двамата братя Николови – Симеон и Александър. Престижният спортен всекидневник насочва светлините към двамата българи в деня, в който националният отбор по волейбол на Италия ще донесе световната купа в Рим.

„От Николoв до Николoв: България се завръща на световния връх с двама синове на легенда" е заглавието на материала, посветен на българските национали, синове на волейболната ни легенда Владимир Николов. Изданието посочва, че България отново е сред най-добрите във волейбола – нещо, което не се е случвало от далечната 1970 г., когато тимът ни завоюва сребро, след като отстъпи на ГДР.

Спортната медия припомня, че последният медал на отбора ние е по-скорошен – бронз от Олимпийските игри през 2006 г. в Япония, когато България надви Сърбия и Черна гора. Тогава в отбора на България играе бащата на младите ни надежди – Владо Николов, мощният диагонал, добре познат на италианската публика от клубовете „Кунео" и „Тренто", с които спечели две титли.

„Газета" посочва, че днес 47-годишният Николов е президент на „Левски София". „Владо се наслаждава на подвизите на своите синове Алекс и Симеон – съответно на 21 и 18 години, посрещач и разпределител в този български отбор, който вече си осигури място на световния финал", пише изданието.

Изданието уточнява, че по-големият, Александър, е играе вече четвърти сезон за италианския гранд „Чивитанова".

С тях Николов вече има една Купа на Италия и две участия във финал за титлата. „Вчера срещу Чехия той реализира 31 точки с блестяща игра и в момента води статистиката като най-резултатен играч на турнира със 150 точки. За баща си казва: „Той е моят ментор, на него се опирам, когато нещата не вървят, и първият, на когото звъня, когато вървят добре", пише изданието.

Спортната медия допълва, че по-малкият, Симеон, от този сезон играе за „Новосибирск" в руското първенство. „Заедно двамата обещават още много години големи успехи за националния отбор на България".

„Газета" отдава внимание и на селекционера на българския национален отбор по волейбол – италианеца Джанлоренцо Бленджини, който никога не е печелил световно отличие с родината си, но сега наваксва с България, след като с Италия има само олимпийско сребро, съобщи бТВ.