Министър Пешев награди Юлияна Янева за сребърния медал от Световното първенство по борба

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Симеон Щерев и Серафим Бързаков Снимка: Министерство на младежта и спорта

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетен плакет на Юлияна Янева за сребърния медал на Световното първенство по борба в Хърватия. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта  и спорта.

„Поздравявам Ви за достойното представяне и постигнатия успех. Сребърният медал е резултат от сериозна подготовка, постоянство и усилия", каза министър Пешев. Той пожела на сребърната медалистка здраве, успехи и увереност по пътя към още по-високи върхове.

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Симеон Щерев и Серафим Бързаков.

