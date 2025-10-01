Когато принцът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман първоначално обяви проекта Saudi Vision 2030 през 2016 година, мнозина дори не разбраха за какво иде реч. Седем години по-късно обаче, когато през 2023 Саудитска Арабия направи революция в световния футбол, все повече погледи се насочиха към страната и плановете ѝ за развитие. Вече сме към края на 2025 година, планът на саудитското правителство работи с пълна сила и изглежда, че след още 5 години той ще бъде изпълнен успешно.

Темата обаче не е какво включва Проект 2030 на Саудитска Арабия, а какво се случва всъщност с футбола в страната, като част от основните точки за инвестиции от страна на държавата. Цифрите след изминалия летен трансферен прозорец нареждат футболното първенство на Саудитска Арабия на 6 позиция по похарчени пари за привличане на нови играчи. Тези разходи не са прецедент, а вече започват да се превръщат в традиция, след като за трета поредна година отборите в Про Лигата попадат в класациите за най-много похарчени суми.

Кога започна всичко и какво е положението сега?

Всичко започна, когато през 2023 година националният Публичен Инвестиционен Фонд на Саудитска Арабия придоби 75% собственост в четири клуба - Ал Ахли, Ал Хилал, Ал Итихад и Ал Наср. Това доведе до възможността тези отбори да направят огромни инвестиции. Други тимове също получиха подкрепа, но в тези четири парите сякаш не знаеха граница. Именно през лятото на 2023 Ал Наср привлече португалската суперзвезда Кристиано Роналдо, който все още носи и бележи с екипа на тима. Малко по-късно и бразилецът Неймар последва трансфер в Ал Хилал, но престоят му там беше осеян с доста контузии. Карим Бензема, Н’Голо Канте и Роберто Фирмино са само част от другите имена, които също заиграха в Саудитската Про Лига. Общата сума, похарчена за входящи трансфери тогава се равнява на €973.60 милиона.

През лятото на 2024 ситуацията с новопривлечените играчи не беше много по-различна. Клубовете инвестираха общо €612.50 милиона, което на пръв поглед е с ⅓ по-малко от предходния трансферен прозорец, но основната причина за това бе, че 2023 бе гръмка откъм новопривлечени и имаше за цел да “взриви” футболната общественост, насочвайки погледите към Про Лигата.

През изминалия трансферен прозорец клубовете в Saudi Pro League похарчиха общо €631.50 милиона. Това ги нарежда малко след шампионати като Ла Лига и Лига 1 по разходи за привличането на нови играчи. Най-много харчове направи Ал Кадисия - €124 милиона, а плътно зад него, отново преминали прага от 100 милиона евро за входящи трансфери се нареждат тимовете на НЕОМ, Ал Наср и Ал Хилал. Наличието на класни играчи в отборите кара все повече фенове да се интересуват от мачовете им, да търсят футболни прогнози и анализи за представянето на отборите, както и източници за проследяване на мачовете.

Сред най-големите звезди, които отскоро играят в Саудитска Арабия са Дарвин Нунез (Ал Хилал), Жоао Феликс и Кингсли Коман (Ал Наср), както и Матео Ретеги (Ал Кадисия). Друго обаче прави впечатление, когато се вгледаме в новопривлечените играчи - много от тях са на възраст под 24 години. Ал Итихад например даде над 30 милиона евро за португалеца Роджър Фернандез, който е на 19 години и още 16 милиона за 21-годишния Махамаду Думбиа. Ал Хилал пък привлече 19-годишния защитник Юсуф Акчичек от Фенербахче за 22 милиона.

Какъв е планът за развитие на Саудитската Про Лига?

През сезон 2024/2025 средната възраст на всички играчи в лигата е 27,8 години, а през този сезон цифрите показват намаляване на средната възраст на 26,8 години. Ако обаче се направи подобна сметка на най-активните играчи във всички отбори, цифрата ще е още по-ниска. Това показва, че подходът на Саудитска Арабия вече не е само да привлича доказани играчи и звезди във футбола, на които да дава големи заплати, а фокусът леко се променя и към млади, перспективни футболисти. Специалистите са преценили, че в тях има много футбол, който търпи развитие.

Привличането на млади таланти показва, че Сауди Про Лийг има за цел не просто да консумира развити играчи, а да помага в изграждането на млади състезатели. Със сигурност, една от целите ще бъде правилната грижа и подход към младежите, успешното им развитие и после продажба обратно в големите европейски клубове. По този начин разликата между похарчените и получените пари за играчи от тимовете в Саудитска Арабия ще се поизравни. Преди този сезон, на фона на похарчените над 630 милиона, клубовете успяха да спечелят едва 144 милиона евро от трансфери, което прави баланса отрицателен и то с голяма разлика.

За цялостното развитие на футбола в страната допринасят не само големите имена на футболисти като Роналдо и Бензема, но и качествени футболни треньори. Жорже Жезус е начело на Ал Наср, докато Симоне Инзаги смени Интер с Ал Хилал.

Как печели Саудитската Про Лига?

След като вече привлече вниманието на целия футболен свят, Саудитската Про Лига минава на следващ етап, в който не просто да дава, но и да започне да получава. Министерството на спорта на Саудитска Арабия обяви възможността за приватизация на отборите, които не се поддържат от Публичния Инвестиционен Фонд. Това доведе и до първата подобна сделка през лятото, когато американската Harburg Group се сдоби на 100% с правата на футболния тим Ал Холуд. Очакванията са все повече чуждестранни инвеститори да навлязат във футболния елит на страната.

Друго голямо перо в приходите на лигата са ТВ правата. От новия сезон първенството на Саудитска Арабия ще се излъчва на повече от 180 пазара, като очакванията са приходите тук да нараснат с 20% спрямо предишните два сезона. Все повече държави излъчват на живо мачовете от Про Лигата, включително и България.

Вече коментирахме и плана за развитието на млади таланти, които могат впоследствие да се продадат на печалба. Отделно, отборите и лигата привличат все повече малки и големи спонсори, които повишават нивото ѝ.

Какво представлява план Saudi Vision 2030?

Познат още като Проект 2030, план Saudi Vision 2030 е специална програма на правителството на Саудитска Арабия, формирана през 2016 година. Целта е да се предприемат стъпки, които да увеличат диверсификацията на държавата икономически, социално и културно. Визионер и основен двигател зад плана е принцът и министър председател на държавата Мохамед бин Салман.

Основната идея на проекта е да промени икономиката на Саудитска Арабия така, че да не разчита основно на петролните си залежи. Към 2022 година именно петролът допринася за 75% от нетната печалба на държавата, но целта е до 2030 година това да се промени драстично. Визията има три основни идеи - да направи страната “сърцето на Арабския и Ислямски свят”, да се превърне в глобална движеща сила за инвестиции и да трансформира Саудитска Арабия в хъб, свързващ Афро-Евразия.